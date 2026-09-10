«Καλοκαίρι τέλος» από το Σάββατο: Έρχεται ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Σε τροχιά σημαντικής μετεωρολογικής μεταβολής εισέρχεται η Ελλάδα, αφήνοντας σταδιακά πίσω της το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων εβδομάδων. Την ώρα που η Ευρώπη βιώνει μια έντονη καιρική διχοτόμηση, η χώρα μας ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πρώτη οργανωμένη φθινοπωρινή διαταραχή, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Αυτή τη στιγμή, ο μετεωρολογικός χάρτης της Γηραιάς Ηπείρου αποτυπώνει δύο εντελώς διαφορετικές εποχές. Η αιτία εντοπίζεται σε μια εκτεταμένη ζώνη ατμοσφαιρικών διαταραχών που ξεκινά από τη βορειοανατολική Ευρώπη και καταλήγει στη βορειοδυτική Αφρική. Αποτέλεσμα αυτού του συστήματος είναι η δυτική και βόρεια Ευρώπη να έχουν ήδη «ντυθεί» φθινοπωρινά, αντιμετωπίζοντας κρύο, διαδοχικά μέτωπα κακοκαιρίας και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Στον αντίποδα, η ανατολική και νότια πλευρά της ηπείρου, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, συνεχίζει να καταγράφει υψηλές θερμοκρασίες, θυμίζοντας περισσότερο καρδιά του καλοκαιριού παρά τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου.

Η αλλαγή του σκηνικού: Πότε και πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα

Η ανορθογραφία του καιρού, ωστόσο, αναμένεται να διορθωθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) το σκηνικό θα αρχίσει να ανατρέπεται, με τα πρώτα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας με τη μορφή βροχών και καταιγίδων.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας τοποθετείται στο διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Εκείνες τις ημέρες, το μέτωπο θα επεκταθεί δυναμικά προς το Ιόνιο και σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται καθώς, κατά τόπους, τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν με αξιόλογη ένταση, σηματοδοτώντας την πρώτη σοβαρή κακοκαιρία της σεζόν.

Βουτιά του υδραργύρου σε κανονικά επίπεδα

Μαζί με τις βροχές, έρχεται και η πολυπόθητη δροσιά. Από την Κυριακή, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, εναρμονιζόμενη πλήρως με τα φυσιολογικά για την εποχή κλιματικά δεδομένα. Μάλιστα, οι προγνώσεις δεν δείχνουν κάποια νέα, απότομη άνοδο του υδραργύρου για την επόμενη εβδομάδα.

Πάντως, ο Θοδωρής Κολυδάς σπεύδει να διευκρινίσει ότι αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί το οριστικό «κλείδωμα» του φθινοπώρου. Αντιθέτως, λειτουργεί ως η πρώτη οργανωμένη παρέμβαση του Σεπτεμβρίου, με κύριο στόχο να «σπάσει» την παρατεταμένη ζέστη και να επαναφέρει την ατμοσφαιρική ισορροπία στη χώρα.