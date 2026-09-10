Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι στο φαγητό - Στο νοσοκομείο παιδιά και προσωπικό βρεφονηπιακού σταθμού

Ένα λάθος σε βρεφονηπιακό σταθμό στον δήμο Δάφνης - Υμηττού έστειλε παιδιά και προσωπικό στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου αντί για ξύδι. Όταν διαπιστώθηκε το λάθος υπήρξε επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

Παράλληλα, ο υπάλληλος που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, ενώ η κουζίνα σφραγίστηκε για να προαγματοποιηθεί έλεγχος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου

Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

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