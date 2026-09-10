Ο τιμοκατάλογος του ιατρείου στο Κολωνάκι: Πόσο κοστίζει η πλασμαφαίρεση

Ένα ιατρείο που διαφημιζόταν από στόμα σε στόμα κυρίως στα υψηλότερα στρώματα της κοινωνίας με θεραπείες που αναζωογονούν και κοστίζουν πολύ ακριβά, φαίνεται πως ήταν σύμφωνα με ανθρώπους που πλήρωσαν για τις υπηρεσίες του, το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε το Live News:

η απλή επίσκεψη στο συγκεκριμένο ιατρείο κοστίζει 250 ευρώ

η θεραπεία PRP κοστίζει 660 ευρώ

η υδροθεραπεία 1.500 ευρώ

η πλασμαφαίρεση (θεραπεία 4 ωρών) 6000 ευρώ

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Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Στην πλασμαφαίρεση ή θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange ή TPE) το πλάσμα διαχωρίζεται από τα κύτταρα του αίματος και απορρίπτεται.

Τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με υγρό αναπλήρωσης, συνήθως λευκωματίνη και φυσιολογικό ορό ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλάσμα δότη.

Μία συνεδρία πλασμαφαίρεσης μπορεί να διαρκέσει ώρες. Η τεχνική χρησιμοποιείται καθιερωμένα για συγκεκριμένες αιματολογικές, αυτοάνοσες και νευρολογικές παθήσεις, καθώς μπορεί να απομακρύνει από το πλάσμα παθολογικά αντισώματα και άλλες ουσίες.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, την έχουν υιοθετήσει ιδιωτικές κλινικές μακροζωΐας, όπου προσφέρεται σε υγιή άτομα ως μια μορφή «πανάκειας», χωρίς φυσικά καμία επιστημονική τεκμηρίωση.