Γιαμπουσέλε: «Το μήνυμα στον Φουρνιέ - Ανυπομονώ να αγωνιστώ για τον Ομπράντοβιτς»

Σε ρυθμούς... γαλλικούς κινούνται στον Παναθηναϊκό, μιας και έχει ολοκληρωθεί μία μεγάλη μεταγραφή. Ο λόγος για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος την Πέμπτη (16/07), πάτησε Ελλάδα για λογαριασμό των «πρασίνων».

Κατά την άφιξή του, ο Γάλλος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τους συμπατριώτες του που αγωνίζονται στην ομάδα, τον Ομπράντοβιτς, τους στόχους του, ενώ μίλησε και για τον Εβάν Φουρνιέ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr