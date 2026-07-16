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Γιαμπουσέλε: «Το μήνυμα στον Φουρνιέ - Ανυπομονώ να αγωνιστώ για τον Ομπράντοβιτς»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

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Γιαμπουσέλε - Παναθηναϊκός
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στο αεροδρόμιο | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Σε ρυθμούς... γαλλικούς κινούνται στον Παναθηναϊκό, μιας και έχει ολοκληρωθεί μία μεγάλη μεταγραφή. Ο λόγος για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος την Πέμπτη (16/07), πάτησε Ελλάδα για λογαριασμό των «πρασίνων».

Κατά την άφιξή του, ο Γάλλος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τους συμπατριώτες του που αγωνίζονται στην ομάδα, τον Ομπράντοβιτς, τους στόχους του, ενώ μίλησε και για τον Εβάν Φουρνιέ.

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