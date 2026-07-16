Η περιπετειώδης ζωή της Σωτηρίας Μπέλλου γίνεται σειρά: Η ηθοποιός που θα την υποδυθεί

Μια ακόμη μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή – βιογραφία έρχεται προσεχώς στη μικρή οθόνη. H ζωή και το έργο της Σωτηρίας Μπέλλου, μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, μεταφέρονται για πρώτη φορά στην τηλεόραση μέσα από μια σειρά οκτώ επεισοδίων, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας.

Η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να αφηγηθεί τη συναρπαστική και πολυτάραχη διαδρομή της σπουδαίας ερμηνεύτριας, αναδεικνύοντας τόσο την καλλιτεχνική της πορεία όσο και την προσωπικότητα μιας γυναίκας που έζησε με πάθος, αξιοπρέπεια και ασυμβίβαστο χαρακτήρα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Τη σκηνοθεσία της σειράς αναλαμβάνει η Ζωή Σγουρού, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος. Την επιμέλεια της παραγωγής έχει ο Σταύρος Στάγκος, με την Τζένη Αθανασοπούλου να έχει αναλάβει την προετοιμασία της σειράς ως Head of Production της Primavisione. Την παραγωγή υπογράφει ο Διονύσης Παναγιωτάκης.

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Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου, θα βρεθεί η Κάτια Γκουλιώνη, ενώ, σύμφωνα με τους δημιουργούς, στο καστ θα συμμετάσχουν ακόμη γνωστοί πρωταγωνιστές, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Η σειρά θα επιχειρήσει να ανασυστήσει μια ολόκληρη εποχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας, φωτίζοντας όχι μόνο τη μουσική διαδρομή της Μπέλλου αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις, τις κοινωνικές ανακατατάξεις και τις προσωπικές δοκιμασίες που σημάδεψαν τη ζωή της. Με κινηματογραφική αισθητική και υψηλές προδιαγραφές παραγωγής, φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές των επόμενων ετών.

Παράλληλα, τα αποκλειστικά δικαιώματα αξιοποίησης της προσωπικότητας και του έργου της Σωτηρίας Μπέλλου διαχειρίζεται η εταιρεία StagesNetwork, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων δράσεων στους τομείς της μουσικής, του κινηματογράφου, των διεθνών συμπαραγωγών και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, η σειρά είναι πολύ πιθανόν να μην βγει σε πρώτη φάση στην ελεύθερη τηλεόραση αλλά να κατευθυνθεί προς πρώτη προβολή στη νέα πλατφόρμα των τεσσάρων καναλιών Mega, ANT1, Alpha και STAR.