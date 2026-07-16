Η «Οδύσσεια» του Νόλαν: Πώς η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ χώρεσε ένα έπος 10 ετών σε 60 δευτερόλεπτα

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» διά χειρός Κρίστοφερ Νόλαν κατέφθασε επιτέλους στις κινηματογραφικές αίθουσες, με τους λαμπερούς πρωταγωνιστές της να βρίσκουν τον πιο ευφάνταστο τρόπο για να μας βάλουν στο κλίμα του ομηρικού έπους.

Στο πλαίσιο μιας σαρωτικής διαφημιστικής καμπάνιας για την εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ κατάφερε κάτι φαινομενικά αδύνατο: να συνοψίσει τα δέκα χρόνια της μυθικής περιπλάνησης του Οδυσσέα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, τηρώντας μάλιστα με ακρίβεια το δακτυλικό εξάμετρο της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης.

Σε αυτό το απολαυστικό βίντεο, που έχει ήδη γίνει viral, οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αφηγηθούν ρυθμικά τις επικές μάχες, τα θαλάσσια ταξίδια και τις αναμετρήσεις του βασιλιά της Ιθάκης με θρυλικά τέρατα. Αυτή η ευρηματική σύνοψη αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας εβδομάδας αφιερωμένης αποκλειστικά στην ταινία από τη δημοφιλή αμερικανική εκπομπή.

Η παρέλαση των αστέρων ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου με τον Τομ Χόλαντ, που ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, για να ακολουθήσει την Τρίτη ο κινηματογραφικός Οδυσσέας, Ματ Ντέιμον. Το λαμπερό τηλεοπτικό σκηνικό συμπληρώθηκε ιδανικά τις επόμενες ημέρες με την εμφάνιση της Ζεντάγια, η οποία υποδύεται τη Θεά Αθηνά, αλλά και της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία φέρνει εις πέρας έναν εξαιρετικά απαιτητικό διπλό ρόλο, ως Ελένη της Τροίας και ως Κλυταιμνήστρα.

