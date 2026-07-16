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«Δυστυχώς μου την έκανες»: Το σπαρακτικό αντίο του Τζώνυ Θεοδωρίδη στον Λορέντζο Καριέρε

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε. Το συγκινητικό «αντίο» του Τζώνυ Θεοδωρίδη και η αναδρομή στην πορεία του αγαπημένου καλλιτέχνη.

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Λορέντζο Καριέρε
Λορέντζο Καριέρε | NDP
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Βαρύ είναι το πένθος μετά την είδηση της πρόωρης απώλειας του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη. Τον βαθύ του πόνο για τον χαμό του αγαπημένου του φίλου εξέφρασε δημόσια ο ηθοποιός Τζώνυ Θεοδωρίδης, μέσα από μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές.

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Λορέντζο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τον αποχαιρέτησε με τα εξής συγκινητικά λόγια:

«Ήθελα να μάθω ότι είναι ψέμα ρε αδερφέ μου… Δυστυχώς μου την έκανες. Δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ… Σ’ αγαπώ πολύ, γεια».

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του

Ο Γιώργος Ελεύθερας αποχαιρετά τον Λορέντζο Καριέρε: «Θα σε αγαπάμε για πάντα», ενώ σε ανάρτηση προχώρησε και ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, ο οποίος έγραψε, μεταξύ άλλων: «Να ξέρεις, κουμπάρε μου, πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει».
Στη συνέχεια, ο ίδιος ενημέρωσε πως η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/7 στο Παλαιό Ψυχικό.

«Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό», ανέφερε ο Γιάννης Κουτράκης στην ανάρτησή του.
 

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