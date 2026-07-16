Ο νέος προβληματικός κανονισμός των ΗΠΑ «μπουκώνει» στρατιώτες με τεστοστερόνη

Ο αμερικανικός στρατός, θέλει «σκληρούς άντρες» στον στόλο του και ο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Τετάρτη (16/07) ότι ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα ελέγχου για «ανεπάρκεια τεστοστερόνης» μεταξύ των στρατιωτών, χαρακτηρίζοντάς το απαραίτητο για να τους επιτραπεί να λειτουργούν «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Οι έλεγχοι θα διεξάγονται ετησίως στο πλαίσιο των απαιτούμενων ιατρικών ελέγχων των στρατιωτικών για άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω, είπε σε ένα μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα όπου εξηγεί το σκεπτικό πίσω από την πρωτοβουλία.

Στους στρατιώτες με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης θα προσφέρεται η επιλογή να υποβληθούν εθελοντικά σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Για όσους είναι κάτω των 30 ετών, ο έλεγχος θα είναι προαιρετικός.

The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Πολλά είναι τα ερωτηματικά μου σχετικά με αυτή την απόφαση και η σκέψη μου πηγαίνει αρχικά στο ότι οι ΗΠΑ για ακόμα μια φορά, «ακυρώνουν» τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη φορά, αυτό της σωματικής αυτονομίας. Η σωματική αυτονομία είναι το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κάθε ατόμου να έχει τον πλήρη έλεγχο του σώματός του, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής για την υγεία, τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή. Μια τέτοια παρέμβαση, αυτομάτως βάλλει αυτό το δικαίωμα.

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Η απάντηση των υποστηρικτών μιας τέτοιας πρακτικής, είναι ότι το μέτρο δεν είναι - σε πρώτη φάση - υποχρεωτικό, αλλά εθελοντικό. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι άνθρωποι χωρίζονται στους δυνατούς και μη, ή σε αυτούς που αρνήθηκαν τη χορήγηση και μη, αυτομάτως μπαίνουν στη διαδικασία να ταχθούν υπέρ με την κυβερνητική γραμμή. Κοινώς, είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν για κατηγοριοποίηση ή αποκλεισμό.

Μπορεί να δημιουργηθεί αδικαιολόγητο στίγμα απέναντι σε ανθρώπους που έχουν φυσιολογικά χαμηλότερα επίπεδα ή αντιμετωπίζουν κάποια ιατρική κατάσταση. Αλλά φυσικά και σε γυναίκες. Στις ΗΠΑ , οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 17.9% των εν ενεργεία στελεχών στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, και από τη φύση τους 10 φορές λιγότερη τεστοστερόνη.

Τέλος, η ιατρική παρέμβαση εκεί που δεν υπάρχει λόγος, πόσο μάλλον όταν συστήνεται από μια κυβέρνηση, είναι από προβληματική έως επικίνδυνη. Αν δεν συντρέχει σοβαρός ιατρικός λόγος, δεν υπάρχει λόγος για τέτοια παρέμβαση στο όνομα της «ματσίλας».