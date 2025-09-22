Γιανγκ Μπόιζ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Βέρνη της Ελβετίας τη Γιανγκ Μπόιζ το βράδυ της Πέμπτης (25/09) για την πρώτη αγωνιστική του league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση από τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά και το τελευταίο 1-1-1 με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Στόχος, μέσω της Ευρώπης, να γίνει ένα restart ώστε το «τριφύλλι» να μπορέσει να ανακάμψει. Το ματς κόντρα στην ελβετική ομάδα, προσφέρεται για ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να ξεκινήσει με το δεξί, την league phase.

Πρόκειται για το πρώτο ευρωπαϊκό ματς του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο της ομάδας.