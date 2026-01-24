Γιαννάκης 73 - Γκάλης 62: Η τιτανομαχία στο καλύτερο ελληνικό ματς μπάσκετ

Έχουν περάσει ακριβώς 45 χρόνια, αλλά όσοι βρέθηκαν το απόγευμα της 24ης Ιανουαρίου του 1981 στο κλειστό γήπεδο της Νίκαιας, είδαν κάτι που δεν πρόκειται να το ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Ο Ιωνικός του Παναγιώτη Γιαννάκη υποδεχόταν τον Άρη του Νίκου Γκάλη, με το μετέπειτα κορυφαίο δίδυμο του ελληνικού μπάσκετ να προσφέρει μια μοναδική παράσταση.

Το παιχνίδι ήταν για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής (δεν είχε καθιερωθεί ακόμη η Α1) και συγκεκριμένα για την 11η αγωνιστική και στο μικρό γήπεδο της Νίκαιας, μπροστά σε 1500 θεατές γράφτηκε ιστορία. Ο Άρης νίκησε τον Ιωνικό, που είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία, με 114-113 στην παράταση, αλλά το... θέμα ήταν αλλού.

Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης έδωσαν μια άνευ προηγούμενου μονομαχία με τον «Νικ» να σημειώνει 62 πόντους (μόλις 2 στην παράταση) και τον «Δράκο» να σταματά στους 73! Και βέβαια πρέπει να σημειωθεί πως τότε δεν είχε θεσμοθετηθεί ακόμη το τρίποντο στη χώρα μας, άρα όλοι οι πόντοι ήταν με δίποντα και βολές!

Το ρεπορτάζ του αγώνα από την Α.Η.

Αρκετά χρόνια αργότερα και πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2017, οι δύο τους... αντάμωσαν τηλεοπτικά ως καλεσμένοι της εκπομπής Pick & Roll της Cosmote TV και θυμήθηκαν εκείνο το ματς το οποίο δεν άφησαν ασχολίαστο: «Ήμουν σκόρερ, ο Ιωνικός επένδυε στον τρόπο που θα επιτεθώ εγώ. Είχα ενθουσιασμό και πάθος και οι συμπαίκτες μου ήθελαν να το υποστηρίξουν αυτό», ανέφερε αρχικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Εξήγησε στη συνέχεια πως «εγώ, ούτε καν που σκεφτόμουν αν θα βάλω πολλούς πόντους! Σε αυτό το ματς, ο κόουτς Αναστασάτος δεν ήθελε εγώ να μαρκάρω τον καλύτερο παίκτη του αντιπάλου, αν κι αυτό συνέβαινε συχνά. Για να μην ξοδέψω ενέργεια πάνω στον Νικ. Ήθελε να εκμεταλλευτούμε το ανοικτό γήπεδο»!

Ο έτερος «μονομάχος», Νίκος Γκάλης, τόνισε ότι «ο ανταγωνισμός υπήρχε, με την καλή έννοια. Αν βάλει κάποιος 5-10 πόντους παραπάνω από τον άλλον, δεν έχει τόση σημασία, όσο το ροζ φύλλο! Ο Παναγιώτης έπαιζε το σκληρό και δυνατό παιχνίδι του, όχι βρώμικα. Το παιχνίδι ήταν... φαρ ουέστ, είχε πάρει άλλες διαστάσεις. Ας το πούμε Δράκος εναντίον Γκάνγκστερ»!

Το φύλλο αγώνα της αναμέτρησης

ΕΟΚ