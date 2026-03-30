Γιαννακόπουλος: «Δεν θα μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά» - Άναψαν τα αίματα στο Telekom Center

Τα… αίματα άναψαν στο Telekom Center Athens, όταν, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήρθαν κεφάλι με κεφάλι, με τη φανέλα του Ντόρσεϊ να σκίζεται από τον Ματίας Λεσόρ.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω Instagram τις αποφάσεις των διαιτητών και τη μετάδοση της ΕΡΤ, ζητώντας τον λόγο από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Την ώρα της σύρραξης, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επανήλθε με νέο story, αναφέροντας: «Τώρα θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά εσένα; Το παίζεις και μάγκας, ε;».

