Μενού

Γιαννακόπουλος: «Δεν θα μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά» - Άναψαν τα αίματα στο Telekom Center

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε νέο story στο Instagram, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η σύρραξη στο Telekom Center Athens.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Τα… αίματα άναψαν στο Telekom Center Athens, όταν, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήρθαν κεφάλι με κεφάλι, με τη φανέλα του Ντόρσεϊ να σκίζεται από τον Ματίας Λεσόρ.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω Instagram τις αποφάσεις των διαιτητών και τη μετάδοση της ΕΡΤ, ζητώντας τον λόγο από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Την ώρα της σύρραξης, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επανήλθε με νέο story, αναφέροντας: «Τώρα θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά εσένα; Το παίζεις και μάγκας, ε;».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ