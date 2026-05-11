Γιαννακόπουλος: «Το Final Four της Αθήνας θα είναι η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω προσωπικής δήλωσης θέλησε να αποσαφηνίσει τα πράγματα όσον αφορά τις φήμες περί ακαταλληλότητας του Telekom Center Athens λόγω τεχνικών ζητημάτων, θέτοντας εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στην έδρα των «πράσινων».

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» ξεκαθάρισε ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετάσχουν.

