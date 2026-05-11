Σία Κοσιώνη: Το πρόσωπο που θα παρουσιάσει απόψε το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ μετά την αποχώρησή της

Η επί 20 χρόνια anchorwoman του ΣΚΑΪ Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό την περασμένη Παρασκευή με μια διαφορετική αποφώνηση.

Από απόψε Δευτέρα 11/5 και τουλάχιστον για το υπόλοιπο της εβδομάδας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ΣΚΑΪ αναλαμβάνει η Χριστίνα Βίδου, ενώ το δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου θα παρουσιάσει ο Μάρκος Δεϊμέζης.

Δείχνοντας την εκτίμηση στο πρόσωπό της, η Χριστίνα Βίδου έκανε μια δημόσια ανάρτηση στο Instagram αγκαλιά με τη Σία Κοσιώνη αναφέροντας: «Respect μικρή μου».

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου αναλαμβάνει το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αφού ήταν εκείνη που στο παρελθόν κλήθηκε να αναλάβει τη θέση όταν η Σία Κοσιώνη χρειάστηκε να λείψει εκτάκτως, όπως την περίοδο που αντιμετώπισε πρόβλημα με την υγεία της.

Παρόλα αυτά, μέχρι το τέλος της σεζόν το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε και άλλα πρόσωπα στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του σταθμού.

Σία Κοσιώνη: «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, εις το επανιδείν»

Κατά τον αποχαιρετισμό της, στο «φινάλε» του δελτίου ειδήσεων της Παρασκευής, η Σία Κοσιώνη δήλωσε συγκινημένη: «Κυρίες και κύριοι,ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για εμένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά.

Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό ότι "εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται", θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ», ανέφερε η Σία Κοσιώνη με συγκίνηση για τον κύκλο που κλείνει.

Και συνέχισε με χειροκροτήματα να ακούγονται στο τέλος της αποφώνησής της: «Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας και γαι τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς δεν έχουν τελειωμό.

Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου.

Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξοες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε.

Ένα ενημερώτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε περήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», είπε η Σία Κοσιώνη.

