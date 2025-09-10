Γιαννακόπουλος για επιστροφή Final Four στην Ελλάδα: «Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε»

Ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε για την επιστροφή του Final Four της EuroLeague στην Ελλάδα.

Σε ένα λιτό αλλά μεστό μήνυμα, απέφυγε να καρπωθεί τα συγχαρητήρια για την Ιστορική διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί επί ελληνικού εδάφους, αποδίδοντας τα εύσημα στην πολιτική ηγεσία και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει το όραμα πραγματικότητα. Ο ίδιος, κρατώντας χαμηλούς τόνους, επεσήμανε πως τα πραγματικά συγχαρητήρια θα έχουν αξία μονάχα όταν ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το όγδοο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Αναλυτικά:

«Ευχαριστώ όλους για τα ατελείωτα μηνύματα και τα συγχαρητήρια για το Final Four που θα γίνει εδώ, αλλά δεν τα αξίζω. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, σε όσους ασχολήθηκαν για να έρθει εδώ το Final Four. Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, θεωρώ είναι δίκαιο. Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ