Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Μένουν τα τυπικά για την ταυτότητα»

Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και επίσημα είναι ο Μουσταφά Φαλ! Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με το «τριφύλλι» και θα ενισχύσει την front-line της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.
O Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε πρώτος τον Φαλ, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως ο Γάλλος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και 1,5 χρόνο και μένουν τα τυπικά.
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