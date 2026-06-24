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Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Μένουν τα τυπικά για την ταυτότητα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ, ενώ στάθηκε και στη διαδικασία ελληνοποίησης του.

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Instagram
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Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και επίσημα είναι ο Μουσταφά Φαλ! Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με το «τριφύλλι» και θα ενισχύσει την front-line της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε πρώτος τον Φαλ, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως ο Γάλλος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και 1,5 χρόνο και μένουν τα τυπικά.

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