Γιαννακόπουλος για Γιόκιτς: «Έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει του χρόνου»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προαννήγειλε την συνέντευξή του στους «Euro Insiders» με μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία αναφέρθηκε σε πιθανές αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι στον Ολυμπιακό έχουν χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά ενόψει του καλοκαιριού του 2026 εξέφρασε αμφιβολία για τη θέση του Νίκολα Γιόκιτς στην ομάδα.

«Εξηγώντας στους φίλους μου από το Εuro Insiders ότι, ναι, πιστεύω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου!», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.