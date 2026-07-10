Με αφορμή τη χθεσινή (09/07) κηδεία της Βάγιας Νέστορα, να σας πω ότι η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα που επέστρεψε χθες στο νοσοκομείο Παπανικολάου και θα μείνει μέσα για μερικές μέρες ακόμα, το επόμενο διάστημα θα κάνει και μία συζήτηση για το πολιτικό της μέλλον. Καταλαβαίνω ότι η κυρίαρχη τάση είναι να παραμείνει στην Α' Θεσσαλονίκης, εφόσον και η ίδια το επιθυμεί. Έχει γίνει και μια συζήτηση για την προοπτική να περιληφθεί στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ως ένα πρόσωπο με ισχυρό συμβολισμό, όμως αυτή μέχρι πρότινος ήταν θεωρητική και βεβαίως η απόφαση είναι αποκλειστικά δική της.

Ο Ευρωπαίος Πιερρακάκης

Στο CNBC εμφανίστηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτή τη φορά με έντονο ευρωπαϊκό αέρα. Η λέξη-κλειδί για την Ευρωζώνη ήταν η ανθεκτικότητα, τονίζοντας ότι οι κρίσεις μπορεί να έρχονται απρόβλεπτα, αλλά αυτό που τελικά μετράει είναι οι μεταρρυθμίσεις και τα γερά οικονομικά θεμέλια. Και όμως, ένας Έλληνας εξηγεί τις κρίσεις στους Ευρωπαίους.

Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, ήταν η αναφορά του στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Πιερρακάκης μίλησε με σιγουριά για έναν τομέα που γνωρίζει, αποδεδειγμένα, πάρα πολύ καλά τονίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει δική της τεχνολογική στρατηγική, στηρίζοντας τις εγχώριες εταιρείες. Με λίγα λόγια, έδειξε ξανά ότι βλέπει την οικονομία μέσα από την καινοτομία και την ευρωπαϊκή αυτονομία.

Έρχονται 100 ονόματα

Γενικώς πάντως ο μηχανισμός της Ν.Δ. δουλεύει με λογική την άμεση εκλογική ετοιμότητα. Γι’ αυτό και τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί ένα πακέτο περίπου 100 ονομάτων για τα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει κάποια πρόσωπα που ήδη έχουν διαρρεύσει, αντιπεριφερειάρχες που θα παραιτηθούν και άλλους. Η λογική είναι ο μηχανισμός να είναι έτοιμος όσο πιο νωρίς γίνεται, ώστε ο Μητσοτάκης να πάρει τις επόμενες μέρες τις αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών.

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Πράσινα Ψηφοδέλτια ενόψει

Ακούγεται ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι έτοιμη για να προχωρήσει σε...κύμα ανακοινώσεων νέων υποψηφίων. Λευτέρης Καρχιμάκης στο Δυτικό Τομέα, Όλγα Μαρκογιαννάκη στην Κοζάνη και Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης στη Θεσσαλονίκη είναι μερικά από τα φρέσκα πρόσωπα των ψηφοδελτίων.

Ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ και φαίνεται ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτιά του.

Δωρεά το πιστόλι στο Πολεμικό Μουσείο

Πολλή συζήτηση σήκωσε το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ, δηλαδή αυτό το πιστόλι με τις πραγματικές σφαίρες, το οποίο κάποιοι πήραν μαζί τους και κάποιοι άλλοι δε μπόρεσαν λόγω των περιορισμών που υπάρχουν. Και στην Αθήνα πρέπει να σας πω ότι έπεσε σχετικό γέλιο, καθώς ο Μητσοτάκης είδε ένα περίστροφο μακρύκανο τύπου Μπερέτα με χαραγμένο το όνομα του και πραγματικές σφαίρες στο πακέτο των Τούρκων. Πληροφορούμαι ότι αποφάσισε να το δωρίσει στο Πολεμικό Μουσείο για να εκτεθεί, μία επιλογή που έκαναν κι άλλοι ηγέτες, ενώ κάποιοι άλλοι άφησαν το τουρκικό πιστόλι στις πρεσβείες τους.

Υπήρξε τηλεφώνημα Φάμελλου - Τσίπρα;

Ακούγοντας προσεκτικά τη δήλωση παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου στάθηκα στην αναφορά του πως «έκανα μέχρι σήμερα ότι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο». Αναλύοντας αυτό που είπε ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ πως χθες ακόμη και λίγο πριν την παραίτηση του επικοινώνησε τελικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Μιας και όπως είπε «έκανα ό,τι ήταν δυνατόν», το να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον πρώην πρωθυπουργό θα μπορούσε να ηταν η τελευταία, απέλπιδα προσπάθεια για ενότητα. Κρίνοντας από το αποτέλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας, λογικά, θα επανέλαβε πως δεν αλλάζει τις θέσεις του και πως δεν μπορεί να υπάρξει σύγκλιση ΕΛ.Α.Σ - ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο ηγεσίας κομμάτων. Επομένως το μήνυμα ελήφθη και δεν υπήρχε πλέον κανένα νόημα ο κ.Φαμελλος να μιλάει και να στηρίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.

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Μεταμεσονύχτιες συσκέψεις

Η διαρροή της απόφασης της αναπληρώτριας γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ για αναβολή της συνεδρίασης την κεντρικής επιτροπής έβαλε μπουρλότο. Η μειοψηφία δεν δέχεται την αποφαση και επομενως ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη. Οι ομαδες Πολάκη και Δούρου-Παππά μέσω zoom κάλεσαν τα στελέχη τους προκειμένου να πάρουν τις αποφάσεις τους για τη στάση στην Κεντρική Επιτροπή. Μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ο Σφακιανός βουλευτής εξέφραζε την άποψη να «κυνηγήσει» την ηγεσία του κόμματος ενώ Δούρου και Παππάς προκρίνουν τη συλλογική ηγεσία.