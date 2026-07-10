Ματίνα Παγώνη σε Ανθή Βούλγαρη: «Πάρε τα πάνω σου γιατί δε μ' αρέσεις»

Η Ματίνα Παγώνη βρέθηκε στην τελευταία - για φέτος - εκπομπή του Κοινωνία, Ώρα Mega και αιφνιδίασε την Ανθή Βούλγαρη όταν την παρότρυνε να ανέβει ψυχολογικά μετά τον πρόσφατο θάνατο του αγαπημένου αλόγου της.

«Ανθή, πάρε τα πάνω σου, γιατί δεν μ' αρέσεις, σου μιλάω ειλικρινά», είπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη στην Ανθή Βούλγαρη, η οποία εξομολογήθηκε ότι «περνάω λίγο δύσκολα».

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος μεταξύ των δύο γυναικών:

Παγώνη: Σε καταλαβαίνω, εγώ ειλικρινά σε καταλαβαίνω. Και σε καταλαβαίνω για τον λόγο, γιατί πιστεύεις μέσα σου ότι δεν μπόρεσες να βοηθήσεις.

Βούλγαρη: Δεν ξέρω ποια θα ήταν η έκβαση.

Παγώνη: Δεν έχει σημασία ποια θα ήταν η έκβαση. Μέσα σου έχεις ερωτηματικά ως προς το ότι δεν μπόρεσες να βοηθήσεις και αυτό σε καίει σε εισαγωγικά.

Βούλγαρη: Με καίει πολύ. Τέλος πάντων, θα δώσω τον αγώνα μου εγώ μήπως και αυτή η κλινική μεγάλων ζώων κάποια στιγμή ξανανοίξει στην Αττική. Νομίζω υπάρχουν τρόποι, αν υπάρχει και θέληση.

Παγώνη: Υπάρχουν πολλοί τρόποι και εσύ μπορείς να το πετύχεις.

Βούλγαρη: Εντάξει, δεν είμαι και Θεός, αλλά θα δούμε.