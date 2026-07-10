Εξέλιξη «βόμβα» με τα F-35 της Τουρκίας: Πουλά τους S400 στο Κατάρ και ανοίγει τον δρόμο για τα μαχητικά

Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε δώσει στην τελευταία του ενημέρωση Τύπου, σε ερώτηση για το μέλλον των F-35, μία προφητική απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά «συνεχίστε να μας παρακουλουθείτε».

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση, πως η Τουρκία πούλησε σε χώρα του Κόλπου τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους S400, οι οποίοι εμπόδιζαν να ευοδωθεί το πρόγραμμα των μαχητικών από τις ΗΠΑ.

Αυτή η χώρα είναι φυσικά το Κατάρ, πάγιος και πιστός εταίρος τόσο της Ουάσινγκτον όσο και της Άγκυρας. Με αυτή την κίνηση, ο Ερντογάν καταφέρνει να αποτινάξει τη ρήτρα που του στερούσε τα F-35, παράλληλα χωρίς να πληγώνει σοβαρά τον προϋπολογισμό του.

F-35: Στα επιμέρους...

Την είδηση έφερε πρώτη η Hurriyet, αναφέροντας πως με αυτή την εξέλιξη η Τουρκία επιστρέφει αποφασιστικά στο π΄ρογραμμα των πολυπόθητων μαχητικών τελευταίας τεχνολογίας.

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Τις προηγούμενες ημέρες η συμφωνία είχε παντοίως πλην τυπικά κλείσει, και εκκρεμούσαν μόνο ζητήματα τεχνικών λεπτομερειών.

Η αγοραπωλησία αυτή προσθέτει στις εύρωστες τριμερείς σχέσεις των χωρών, καθώς το Κατάρ είχε χρηματοδοτήσει το προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ενισχύσει το τουρκικό ΑΕΠ την περίοδο της κρίσης της λίρας.

Σημειώνεται πως η Άγκυρα είχε ήδη αγοράσει τα F-35 από τις ΗΠΑ, ενώ τώρα που ανοίγει εκ νέου ο δρόμος, αναμένεται μελλοντικά να κινήσουν διαδικασίες για την παράδοσή τους.