Γιαννακόπουλος για κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό: «Καλύτερα να κρυφτούμε στην Κρήτη»

Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.
Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό μέσω story για τον οποίο του λένε πως θα πάρει ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Παράταση στα «ήρεμα νερά» και κυριαρχία της διπλωματίας
- Νέα προβλήματα στην Αττική από την καταιγίδα: Οι περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα την Πέμπτη
- Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα
- Eurovision 2026: Ενθουσιασμός, έκπληξη και… γενέθλια – Τι είπαν οι πρώτοι 7 που προκρίθηκαν στον τελικό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.