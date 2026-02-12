Γιαννακόπουλος για κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό: «Καλύτερα να κρυφτούμε στην Κρήτη»

Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό μέσω story για τον οποίο του λένε πως θα πάρει ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr