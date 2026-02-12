Μενού

Γιαννακόπουλος για κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό: «Καλύτερα να κρυφτούμε στην Κρήτη»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω story στο instagram στο ενδεχόμενο να πάρει ο Ολυμπιακός τη Euroleague.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  • Α-
  • Α+

Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό μέσω story για τον οποίο του λένε πως θα πάρει ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ