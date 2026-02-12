Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως Παρασκευή - Σε ποιες περιοχές

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδώσει την Τετάρτη (11/02).
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, σήμερα Πέμπτη (12/02) από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026
- στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026
- στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή
- στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες
- στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα
- στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.
Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,
- στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)
- στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και
- στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).
