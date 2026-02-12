Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως Παρασκευή - Σε ποιες περιοχές

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδώσει την Τετάρτη (11/02).

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, σήμερα Πέμπτη (12/02) από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

13-02-2026 στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).