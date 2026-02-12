Κώστας Μακέδος: Ο «Φούσκας» της ελληνικής βιντεοκασέτας και ο λόγος που εξαφανίστηκε για 20 χρόνια

Ο Κώστας Μακέδος έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του '80 μέσα από τις συμμετοχές του στις βιντεοκασέτες της εποχής. Η γκάμα των ρόλων του ήταν στενή, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει διόλου με τις δικές του επιθυμίες. Η εποχή ήθελε «τυποποιημένα τα πάντα» θα έλεγε και ο ίδιος χρόνια αργότερα στο περιοδικό Λοιπόν αναφέροντας πως υπήρχαν «Ο χοντρός, ο χαζός, ο αδύνατος... δεν τους ενδιαφέρουν οι χαρακτήρες, αλλά οι τύποι».

Ο «Φούσκας» της βιντεοκασέτας

Την εποχή εκείνη ο Κώστας Μακέδος εξυπηρέτησε το «αστείο» της εποχής με τον «χοντρό» που κρατάει στο χέρι του μόνιμα φαγητό, που είναι ο καλοκάγαθος χαρακτήρας και που προσφέρει μια ανάλαφρη νότα με τους ρόλους του. Ο ίδιος δεν ήθελε να τυποποιηθεί, γι' αυτό προσπαθούσε να βάζει διαφορετικά στοιχεία στους χαρακτήρες που υποδυόταν. «Με στεναχωρούσε που μου έδιναν ρόλους μόνο για το σώμα μου», είχε παραδεχτεί στην εκπομπή «Στα καλά καθούμενα».

Ο ρατσισμός των κιλών δεν σταματούσε στους ρόλους του όμως. Στην ίδια συνέντευξη ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι όταν σε περιοδεία έσπασε το κρεβάτι του ξενοδοχείου που κοιμόταν και αρνήθηκε να το πληρώσει, ο ξενοδόχος τον οδήγησε στο δικαστήριο. Εκεί ο Κώστας Μακέδος αθωώθηκε. Ο δικηγόρος του ενάγοντα στην τοποθέτησή του τότε είχε πει: «Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά κύριε πρόεδρε, κόψτε φάτσα και βγάλτε συμπέρασμα».

Όταν πέρασε τη μέρα του στο κρατητήριο επειδή έμοιαζε στον Κοσκωτά

Ένα βράδυ Κυριακής καθώς έφυγε ντυμένος με μαύρο κοστούμι από το θέατρο για να πάει να πάρει το αυτοκίνητό του, τον σταμάτησε η αστυνομία. Καθώς φορούσε τα ρούχα του θεάτρου, δεν είχε πάνω του την ταυτότητά του, τον πήραν στο κρατητήριο για εξακρίβωση στοιχείων.



«Ήταν η εποχή που κυνηγούσαν τον Γιώργο Κοσκωτά με τον οποίο έμοιαζα πολύ», περιέγραφε ο ίδιος.

Η συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Στα 90s ο Κώστας Μακέδος περνά και στην ιδιωτική τηλεόραση με συμμετοχές σε σειρές όπως οι «Αχ Ελένη», «Η Ελίζα και οι Άλλοι», «Τα Μπακούρια», Το Καρέ της Ντάμας», «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», ενώ επί τέσσερα χρόνια συνεργάζεται και με το «Καλημέρα Ελλάδα» δίνοντας στην εκπομπή μια χιουμοριστική πινελιά. «Ήταν μια καλή συνεργασία σε γενικές γραμμές, αλλά σε ειδικές δεν θα αναφερθώ. Σημασία δεν έχει πόσο μένει κανείς, αλλά πώς φεύγει. Έφυγα χωρίς να το ξέρω. Μου ανακοινώθηκε ότι σταματά η συνεργασία για λόγους οικονομικών περικοπών, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος».

Από τα φώτα της δημοσιότητας στην άρνηση πως είναι ηθοποιός

Όταν είδε ότι τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν στο κομμάτι της υποκριτικής, με την πτώση της βιντεοκασέτας και τις περικοπές στην τηλεόραση, ο Κώστας Μακέδος στράφηκε επαγγελματικά στις σπουδές που είχε κάνει ως οπτικός διατηρώντας ένα κατάστημα στην Κυψέλη. Όταν ο κόσμος τον ρωτούσε αν είναι ο ηθοποιός, εκείνος το αρνούνταν γιατί θεωρούσε ότι δεν θα τον εμπιστεύονταν επαγγελματικά.

Το πρόβλημα της παχυσαρκίας

Εδώ και μήνες, όπως μαθαίνουμε από την εκπομπή «Πρωταγωνιστές» στον Alpha, ο Κώστας Μακεδός είναι καθηλωμένος σε μια καρέκλα λόγω παχυσαρκίας.

Το χρόνιο πρόβλημα των κιλών του είχε και στο παρελθόν δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία του: «Ήθελα να κάνω μια αξονική τομογραφία και δεν χωρούσα στον τομογράφο. Το τελευταίο διάστημα προσπαθώ να μπω σε ένα πρόγραμμα διατροφής», είχε εξομολογηθεί το 2018.

Λίγα χρόνια πριν, το 1995 είχε λάβει μέρος στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα «Χωρίς Αναισθητικό» ως ένας από τους βαρύτερους γνωστούς Αθηναίους.