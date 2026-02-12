Όσα αλλάζουν από 1η Ιουλίου στα «φθηνά δέματα» από Temu και Shein: Πώς θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής

Η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτεί τη λήξη του καθεστώτος των αφορολόγητω αγορών από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν την επιβολή τελωνειακών επιβαρύνσεων στις εισαγωγές από την Κίνα, βάζοντας χρεώσεις στη μαζική εισροή μικροδεμάτων που πλημμυρίζουν την ευρωπαϊκή αγορά, κυρίως μέσω μεγάλων κινεζικών ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Temu και η Shein.

Καμία απαλλαγή

Σύμφωνα με το insider.gr, η ριζική αλλαγή αφορά την κατάργηση της ατέλειας (απαλλαγή από δασμούς) για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Πλέον, κάθε εισαγωγή θα υπόκειται σε δασμολόγηση, με ελάχιστη βάση τα 3 ευρώ.

Ωστόσο, η ουσία –και η ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση για τον κάθε Έλληνα ή Ευρωπαίο καταναλωτή– κρύβεται στον τρόπο υπολογισμού του δασμού.

Όπως προκύπτει από την τεχνική ανάλυση της συμφωνίας, ο δασμός των 3 ευρώ δεν θα είναι οριζόντιος ανά φυσικό δέμα, αλλά ανά δασμολογική κατηγορία εμπορεύματος που περιέχεται σε αυτό.

Πώς υπολογίζεται το επιπλέον κόστος

Για τον καταναλωτή που έχει εξοικειωθεί με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές των κινεζικών πλατφορμών, η αλλαγή ενδέχεται να είναι αρνητική. Σε περίπτωση που ένα μικρό πακέτο περιλαμβάνει είδη από διαφορετικές κατηγορίες, οι σχετικοί δασμοί θα υπολογίζονται αθροιστικά.

Συγκεκριμένα, σε μια παραγγελία που περιλαμβάνει, για παράδειγμα:

μία μεταξωτή μπλούζα (Δασμολογική Κατηγορία 1)

δύο μάλλινες μπλούζες (Δασμολογική Κατηγορία 2)

Έτσι, παρόλο που πρόκειται για ένα ενιαίο πακέτο προς παράδοση, από τελωνειακής πλευράς θεωρούνται δύο ξεχωριστά προϊόντα. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται συνολικός δασμός 6 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ για κάθε κατηγορία: 3 ευρώ για το μεταξωτό προϊόν και άλλα 3 ευρώ για τα μάλλινα.

Αν το δέμα περιλάμβανε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ειδών, η επιβάρυνση θα έφτανε τα 9 ή ακόμη και τα 12 ευρώ, καθιστώντας τις χαμηλού κόστους διαδικτυακές αγορές από την Κίνα πρακτικά μη συμφέρουσες.

Πότε θα εφαρμοσούν οι αλλαγές

Ττο νέο καθεστώς πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Και αυτή όμως θα είναι μόνον η αρχή, πριν την πλήρη δασμολογική επιβάρυνση κάθε μικροδέματος που παραγγέλλει και εισάγει κάθε καταναλωτής στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που θα δουν οι αγοραστές και στη χώρα μας, κλιμακώνονται ως εξής:

Από 1η Ιουλίου 2026 έως 1η Ιουλίου 2028 (μεταβατική περίοδος): Παύει η ατέλεια και ενεργοποιείται «προσωρινός» πάγιος δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία, για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Παύει η ατέλεια και ενεργοποιείται «προσωρινός» πάγιος δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία, για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, στον προσωρινό δασμό σχεδιάζεται να προστεθεί και επιπλέον χρέωση ως «τέλος διεκπεραίωσης» ανά εισερχόμενο δέμα από Κίνα. Το Τέλος είναι διακριτό από τον δασμό των 3 ευρώ, αλλά επί του παρόντος δεν έχει οριστικοποιηθεί πότε και πώς θα εφαρμοστεί. Συζητείται όμως στο πλαίσιο της δέσμης για την τελωνειακή μεταρρύθμιση και αναμένεται σύντομα να μπει σε εφαρμογή, μέσα στο 2026 πιθανότατα.

Το Τέλος είναι διακριτό από τον δασμό των 3 ευρώ, αλλά επί του παρόντος δεν έχει οριστικοποιηθεί πότε και πώς θα εφαρμοστεί. Συζητείται όμως στο πλαίσιο της δέσμης για την τελωνειακή μεταρρύθμιση και αναμένεται σύντομα να μπει σε εφαρμογή, μέσα στο 2026 πιθανότατα. Από το 2028 (Μόνιμο Σύστημα): Ο προσωρινός δασμός καταργείται και αντικαθίσταται από πλήρεις, κανονικούς τελωνειακούς δασμούς. Τότε θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο νέος Τελωνειακός Κόμβος Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Hub), μια ψηφιακή πλατφόρμα δηλαδή που θα επιτρέπει τον μαζικό και αυτοματοποιημένο εκτελωνισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τους νέους κανόνες η ΕΕ αντιμετωπίζει το σημερινό φαινόμενο της αδασμολόγητης εισόδου των δεμάτων αυτών στην ΕΕ, το οποίο οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των πωλητών της ΕΕ.