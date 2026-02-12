H Εύη Δρούτσα σχολιάζει ξανά τη Marseux: «Ήταν καλή αυτή με το "Χάνομαι", τη βοήθησε το παντελόνι»

Αυστηρά σχόλια για την εμφάνιση της Marseaux στον ελληνικό ημιτελικό της Eurovision έκανε η Εύη Δρούτσα, υποστηρίζοντας πως τραγούδησε ωραία και πως αυτή τη φορά τη βοήθησε το παντελόνι που φορούσε.



Η στιχουργός καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του Πρωινού, ανέφερε πως στο βίντεο παρούσιασης του τραγουδιού της, η Marseux αδίκησε τον εαυτό της με τις στυλιστικές της επιλογές και πως αυτή τη φορά ήταν πιο ωραία ντυμένη.



«Ήταν καλή αυτή με το "Χάνομαι", η Marseaux, αυτή τη φορά ήταν πιο καλή και πολύ ωραία ντυμένη. Ξέρεις ότι την βοηθούσε το παντελόνι; Ίσως το άλλο το ντύσιμο δεν την βοηθούσε τότε. Αδικήθηκε, γιατί είναι ένα κοριτσάκι που όταν φοράει τα κοντά όσο ωραίο σώμα και να έχει, της κόβει αυτό που πρέπει να κάνει. Σήμερα ήταν καταπληκτική», είπε η στιχουργός.

Στη συνέχεια, η Έυη Δρούτσα σχολίασε τους παρουσιαστές της βραδιάς και τον Akyla: «Ήταν πάρα πολύ καλός ο Γιώργος, η Βρανά καταπληκτική. Τα τρία παιδιά ήταν πάρα πολύ καλοί. Το πρώτο βραβείο το παίρνει ο Φωκάς, αν δεν ήταν ο Φωκάς, θα βλέπαμε 15.000 ξενόγλωσσους. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι στην Ελλάδα, ο Akylas σε μια στιγμή είπε κάτι ελληνικό, αλλά δεν καταλαβαίνεις και τι λέει κιόλας.»

«Πρώτα πρώτα βγήκε η Κλαυδία που ήταν καταπληκτική. Δεν έχεις τι να κρατήσεις γιατί ήταν όλοι στο ίδιο μοτίβο. Κανένας δεν ήταν να πεθαίνεις γι’ αυτόν. Όχι ότι τον υποστηρίζω, αλλά αυτό που κάνει ο Good Job Nicky να τραγουδάει και ελληνικά και ξένα με αυτή τη φωνάρα, δεν το κάνουν», δήλωσε.



Σχολιάζοντας το λεγόμενο ως φαβορί, τον Akyla είπε: «Όταν άκουσα τον Akyla δεν με κέρδισε. Τι να με κερδίσει; Ήταν ένα χαρούμενο παιδί που έκανε ένα κομμάτι σαν κωμικό. Καλά ήταν μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι αυτό που λένε η φωνή… δεν ήταν ο Good Job Nicky. Ο Akylas είπε ένα τραγούδι που βασικά δεν ήταν τραγούδι, ήταν πιο πολύ μια κωμική πινελιά, η οποία ήταν μια καλή πινελιά κωμική αλλά δεν ξέρω παρακάτω, αν συνεχίσει να λέει αυτά, θα τον βαρεθεί ο κόσμος.»

«Είναι ένα παιδί που δεν το μετράς φωνητικά, αλλά ως παρουσία. Με ποιον θα τον βάλεις; Με τον Πάριο; Με τον Nick; Με ποιον θα τον βάλεις; Αλλά σαν μονάδα είναι καλός σε αυτό που κάνει. Η Eurovision χρειάζεται ελληνικό στίχο. Πού βρεθήκαν όλοι αυτοί;», συμπλήρωσε.

