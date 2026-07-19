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Γιαννακόπουλος για Όσμαν, Τολιόπουλο: «Όποιος δεν έχει στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό, δεν έχει θέση»

Ξεκάθαρο μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αφορμή τις πωλήσεις των Όσμαν και Τολιόπουλου, απαντώντας σε σχόλια μέσω instagram.

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις πωλήσεις των Όσμαν και Τολιόπουλου, απαντώντας μέσω instagram, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα έχει θέση στην ομάδα όποιος δεν έχει πρώτο του μέλημα να είναι στο ρόστερ.

«Δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος; Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό του σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου και πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς δεν θα έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε…

Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση», είπε αρχικά για την περίπτωση Τολιόπουλου και στη συνέχεια απάντηση και για την πώληση Όσμαν, απαντώντας σε σχόλιο χρήστη:

«Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατ. μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσο, αλλά και για να σχολιάσεις εσύ».

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