Γιαννακόπουλος για το ΣΕΦ: «Έχει τέτοια άνεση οικονομική ξαφνικα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ με το νέο σύστημα ψύξης. Δείτε τι είπε.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ΣΕΦ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ΣΕΦ | Intime
Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, αποκτώντας ένα σύγχρονο και υπερσύγχρονο σύστημα ψύξης, μια εξέλιξη που ανοίγει μια νέα σελίδα στη λειτουργικότητα του γηπέδου.

Η διοίκηση του ΣΕΦ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός τεχνικά απαιτητικού έργου, που αποτελεί την πρώτη πλήρη αντικατάσταση του συστήματος ψύξης από την ίδρυση του σταδίου. Η επένδυση μάλιστα ξεπέρασε τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

