Γιαννακόπουλος: «Κακή ήττα, καμία ανησυχία, εμπιστοσύνη σε όλους»

Ο Παναθηναϊκός υπέστη καθίζηση στην τελευταία περίοδο του αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο με αποτέλεσμα να υποστεί την 3η του ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, αυτήν την φορά με 85-78.

Οι πράσινοι έχασαν ουσιαστικά ματς μέσα από τα χέρια του έχοντας το πάνω χέρι στο παιχνίδι για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Όμως στην τελευταία περίοδο δέχθηκαν επιμέρους σκορ 27-14 και γνώρισαν την 9η συνολικά τους ήττα στη φετινή Euroleague ύστερα από 22 αγωνιστικές.

