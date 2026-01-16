Μενού

Γιαννακόπουλος: «Κακή ήττα, καμία ανησυχία, εμπιστοσύνη σε όλους»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε για ακόμα μια φορά την αμέριστη συμπαράστασή του στην ομάδα, παρά τη νέα ήττα από τη Μπάγερν Μονάχου.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος | ΙΝΤΙΜΕ/ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός υπέστη καθίζηση στην τελευταία περίοδο του αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο με αποτέλεσμα να υποστεί την 3η του ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, αυτήν την φορά με 85-78.

Οι πράσινοι έχασαν ουσιαστικά ματς μέσα από τα χέρια του έχοντας το πάνω χέρι στο παιχνίδι για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Όμως στην τελευταία περίοδο δέχθηκαν επιμέρους σκορ 27-14 και γνώρισαν την 9η συνολικά τους ήττα στη φετινή Euroleague ύστερα από 22 αγωνιστικές.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ