Γιαννακόπουλος: «Ο αντίπαλος απολαμβάνει κρατική στήριξη για να μη χάσει»

Ο, ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε νέο μήνυμα μέσω Instagram Story για να σχολιάσει τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη EuroLeague.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μαρία Αναστασοπούλου: «Το λέω για πρώτη φορά… Βγήκα στο δρόμο και έκανα την ένεση μόνη μου»
- Ο ελληνικός ρόλος του Στιβ Καρέλ για τον οποίο κατακρεουργήθηκε από τους κριτικούς στις ΗΠΑ
- Γιατί στη ΝΔ «φοβούνται» το κόμμα Καρυστιανού και όχι το κόμμα Σαμαρά - Ποιοι «κάηκαν»
- Αυτά είναι τα 12 πιο «βρώμικα» φρούτα και λαχανικά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.