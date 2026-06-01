Γιαννακόπουλος: Πυρ και μανία στην προπόνηση, απαίτησε το πρωτάθλημα!

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας στο «Telekom Center Athens» με τους παίκτες και το προπονητικό τιμ να βλέπουν έναν... τελείως διαφορετικό Γιαννακόπουλο σε σχέση με αυτόν που είχαν συνηθίσει τη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα εξέφρασε έντονα παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η ομάδα τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague και την χαλαρότητα που έδειξαν όλοι στα παιχνίδια που ακολούθησαν ενώ απαίτησε απ' όλους την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό.

