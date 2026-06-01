Γιαννακόπουλος: Πυρ και μανία στην προπόνηση, απαίτησε το πρωτάθλημα!

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας στο «Telekom Center Athens» με τους παίκτες και το προπονητικό τιμ να βλέπουν έναν... τελείως διαφορετικό Γιαννακόπουλο σε σχέση με αυτόν που είχαν συνηθίσει τη φετινή σεζόν.
Συγκεκριμένα εξέφρασε έντονα παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η ομάδα τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague και την χαλαρότητα που έδειξαν όλοι στα παιχνίδια που ακολούθησαν ενώ απαίτησε απ' όλους την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε για βοήθεια το θύμα - Οι ελεεινοί ισχυρισμοί του 41χρονου
- Passes: Ο ανταγωνιστής του OnlyFans έκανε ένα τρομακτικό λάθος με ανήλικη
- Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Ο λαμπερός γάμος στη Μεσσηνία και η φωτογραφία με την Τζένη Μπαλατσινού
- Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κάνει όλο το διαδίκτυο να απορεί: Τι είναι η φωτογραφία με τα τραύματα στο πρόσωπο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.