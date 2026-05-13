Μενού

Γιαννακόπουλος σε δικηγόρο: «Πώς μου βρήκες τρόπο να μπω στο ματς σήμερα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φαίνεται ότι βρήκε τρόπο να δώσει το παρών στο ματς με τη Βαλένθια παρά την τιμωρία του.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στη Βαλένθια βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το κρίσιμο Game 5 του Παναθηναϊκού παρά την τιμωρία του από την Euroleague για ένα ακόμα παιχνίδι.

Σήμερα (13/05) ανέβασε νέο video στο story του στο instagram όπου απευθύνεται στον δικηγόρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός , Βαγγέλη Δεσύπρη και τον αποθεώνει για το ότι κατάφερε να του βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο.

«Αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με @ρχ!δ@@... Πώς μου βρήκες τρόπο να μπω στο ματς σήμερα ρε; Eίσαι ο καλύτερος».

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» είχε τιμωρηθεί με ποινή τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 των Playoffs μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού θα μπορέσει να δώσει το «παρών» και στα δύο ματς του Final Four (σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού), αφού η σειρά με τη Βαλένθια οδηγήθηκε σε πέντε ματς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ