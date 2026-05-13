Γιαννακόπουλος σε δικηγόρο: «Πώς μου βρήκες τρόπο να μπω στο ματς σήμερα»

Στη Βαλένθια βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το κρίσιμο Game 5 του Παναθηναϊκού παρά την τιμωρία του από την Euroleague για ένα ακόμα παιχνίδι.

Σήμερα (13/05) ανέβασε νέο video στο story του στο instagram όπου απευθύνεται στον δικηγόρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός , Βαγγέλη Δεσύπρη και τον αποθεώνει για το ότι κατάφερε να του βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο.

«Αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με @ρχ!δ@@... Πώς μου βρήκες τρόπο να μπω στο ματς σήμερα ρε; Eίσαι ο καλύτερος».

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» είχε τιμωρηθεί με ποινή τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 των Playoffs μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού θα μπορέσει να δώσει το «παρών» και στα δύο ματς του Final Four (σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού), αφού η σειρά με τη Βαλένθια οδηγήθηκε σε πέντε ματς.