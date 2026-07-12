Γιαννακόπουλος σε Φουρνιέ: «Μάθε πρώτα ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις»

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι «First Team» στο YouTube «Upset» στην οποία έκανε μεταξύ άλλων λόγο και για την αντιπαλότητα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αναφέροντας το όνομα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε στον Εβάν Φουρνιέ με σχετικά stories στο Instagram, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο: 'Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες».

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