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Προανήγγειλε βόμβες ο Γιαννακόπουλος: «Σίγουρα ένα μπαμ σημερα, μπορεί και ένα δεύτερο, παίζει και ένα τρίτο και για κερασάκι ένα τέταρτο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε μέσω story πως ο Παναθηναϊκός θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα.

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δημητρης γιαννακοπουλος
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Μπράνκου Μπάντιο θα φτάσει σήμερα (7/7) στη Αθήνα προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό.

Επίσης τριφύλλι έκλεισε τον Άιζακ Μπόνγκα και ο Γερμανός φόργουορντ ετοιμάζεται να φορέσει τα «πράσινα» και να συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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