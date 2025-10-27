Γιαννακόπουλος: Στο πλευρό της Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχτηκε νικήτρια στο Clásico και βρέθηκε στο +5 από την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο έγινε ο πρώτος προπονητής μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν που κέρδισε το παρθενικό του ντέρμπι με τους «μπλαουγκράνα».
Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με τον γιο του, Παύλο,
