Μενού

Γιαννακόπουλος: Στο πλευρό της Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου μαζί με τον γιο του, Παύλο.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχτηκε νικήτρια στο Clásico και βρέθηκε στο +5 από την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο έγινε ο πρώτος προπονητής μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν που κέρδισε το παρθενικό του ντέρμπι με τους «μπλαουγκράνα».

Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με τον γιο του, Παύλο, 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ