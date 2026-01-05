Γιαννακόπουλος: «Θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν, προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, το Σάββατο (03/01) μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ορισμένες συμπεριφορές και θέματα πειθαρχίας.

