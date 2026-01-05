Μενού

Γιαννακόπουλος: «Θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν, προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή»

O διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού τόνισε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή για τους «πράσινους».

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, το Σάββατο (03/01) μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ορισμένες συμπεριφορές και θέματα πειθαρχίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ