Γιαννακόπουλος: «Θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν, προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, το Σάββατο (03/01) μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ορισμένες συμπεριφορές και θέματα πειθαρχίας.
