Γιαννακόπουλος: «Τι γκίνια είναι αυτή; 2/2 υπογραφές και...»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο instagram στάθηκε σε μεταγραφές.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αγώνα του Παναθηναϊκού | Intime
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ρεάλ στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς θρίλερ χάρη στο μεγάλο καλάθι του Γκραντ και πλέον έχει μπροστά του την αποψινή μάχη στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ