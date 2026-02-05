Γιαννακόπουλος: «Τι γκίνια είναι αυτή; 2/2 υπογραφές και...»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ρεάλ στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς θρίλερ χάρη στο μεγάλο καλάθι του Γκραντ και πλέον έχει μπροστά του την αποψινή μάχη στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr