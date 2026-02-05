Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος - Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ

Πέθανε ο προπονητής μπάσκετ Θανάσης Σκουρτόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Ποιος ήταν ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

Γεννημένος στις 23 Μαΐου 1965 στην Αθήνα, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε παίξει για πολλά χρόνια στον Γ.Σ. Δαφνίου, αλλά και σε ΑΕΚ και Παγκράτι.

Διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον Γ.Σ. Δαφνίου, οπού την οδήγησε στις εθνικές κατηγορίες για πρώτη φορά στην ιστορία της. Συνέχισε στον Α.Ο. Αιγάλεω και έπειτα στον Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου.

Το 2000 ανέλαβε θέση στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, σαν βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και μετά του Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη.

Το 2005 ανέλαβε βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο. Την επόμενη χρονιά, πήρε τα ηνία του Α.Ο. Αιγάλεω οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία και έμεινε μέχρι το 2009.

Το 2009-2010 μεταπήδησε στον Γ.Σ. Περιστερίου, ενώ το 2011-2012 στον Πανελλήνιο που έφτασε μέχρι τους 16 του EuroCup. Το 2012 ήταν στην Α.Ε. Ίκαρος Καλλιθέας και το 2012-2013 στον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης, ενώ την επόμενη χρονιά μετακόμισε στην Κύπρο και τον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου.

Από το 2014 έως το 2016 ήταν στην ομάδα Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου - Ρέθυμνο Cretan Kings, ενώ από τον Φεβρουάριο 2017 στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017–2018 ανέλαβε τον Γ.Σ.Λ. Φάρος.

Από το 2014 έως 2017 εργάστηκε σαν βοηθός προπονητή στην Εθνική Ελλάδας Ανδρών στο πλευρό του Φώτη Κατσικάρη και μετά του Κώστα Μίσσα. Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και την οδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019.

Το 2022 αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος με ρεκόρ 18 νίκες - 5 ήττες.

Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στον πάγκο πολωνικής ομάδας, αλλά και ως επικεφαλής της εθνικής μπάσκετ του Κατάρ. Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Μογγολία.