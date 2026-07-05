Γιαννακόπουλος: «Την Τρίτη ο Μπάντιο, την Τετάρτη κάποιος άλλος...»

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε πως ο Μπράνκου Μπάντιο αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις του την Τρίτη.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανέφερε επίσης πως την Τετάρτη θα περάσεις «κάποιος άλλος» τις ιατρικές εξετάσεις, αφήνοντας υπόνοιες για νέα μεταγραφή στο «στρατόπεδο» των «πρασίνων».

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