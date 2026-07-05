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Μύκονος: Μοντέλο του Playboy βγήκε στην παραλία και άρχισε να «κατασπαράζει» ωμά ψάρια

Η Ιταλίδα influencer Maria Vittoria Valori πήγε στη Μύκονο και είπε να δοκιμάσει το ψάρι της... εναλλακτικά.

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Iταλίδα μοντέλο | Instagram / @mariavittoria_varols
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Η Μύκονος έχει δει πολλά τα τελευταία χρόνια: από σαμπάνιες των χιλιάδων ευρώ να χύνονται στην άμμο, μέχρι influencers να κάνουν πασαρέλα δίπλα στο κύμα. Αυτό όμως που συνέβη πρόσφατα σε παραλία του νησιού, ξεπερνά κάθε φαντασία και μπαίνει επάξια στο πάνθεον των πιο σουρεάλ στιγμών του φετινού καλοκαιριού.

 

Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Maria Vittoria Valori. Η νεαρή Ιταλίδα, η οποία πρόσφατα φωτογραφήθηκε για το ιταλικό Playboy, δεν απασχολεί τα media για τις αναλογίες της, αλλά για τις άκρως ανησυχητικές (και εμετικές, σύμφωνα με το Twitter) διατροφικές της συνήθειες. Βλέπετε, η Maria έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία: της αρέσει να τρώει τα ψάρια ολόφρεσκα. Τόσο φρέσκα, που δεν έχουν προλάβει να δουν ούτε τη σχάρα ούτε το τηγάνι.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Νησί των Ανέμων, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok όπου λικνίζεται στην αμμουδιά, βγάζει ένα ολόκληρο ωμό ψάρι και αρχίζει να το δαγκώνει μπροστά στην κάμερα.

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