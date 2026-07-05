«Ας πάνε από το ΚΑΤ»: Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντιδρά γιατί ο Ρόκκος δεν φοράει κράνος σε... βίντεο κλιπ

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε το νέο βίντεο κλιπ του Στέλιου Ρόκκου για το τραγούδι «Πιο πολύ». Στο υλικό, ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φοράει προστατευτικό κράνος, έχοντας μάλιστα ως συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.

Η συγκεκριμένη εικόνα έφερε την άμεση παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαπέλυσε αιχμές κατά του τραγουδιστή, εστιάζοντας στο ευαίσθητο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και του κινδύνου μιμητισμού από την πλευρά των νέων.

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

Η επίσημη ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη.

Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…

Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της».