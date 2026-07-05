Αντιμέτωπες με ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε στην Οινόη, για την οποία έχει ενεργοποιηθεί το 112, καλώντας τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστική, οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και πλέον επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 39 οχήματα, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

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Επιπλέον, μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) μεταβαίνουν για συνδρομή στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Κάτοικος Μάνδρας: «Έχω το σκυλί μου έτοιμο, να το πάρω να φύγουμε»

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον, κατά κύριο λόγο, εξελίσσεται σε δασική έκταση, γεγονός που προκαλέι δυσκολίες στην προσέγγισή της από τις επίγειες δυνάμεις, ενώ όπως σημειώνεται έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακό Κεντρο Επιτήρησης drone.

Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών - Θήβας. Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Όπως δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο ΕΡΤnews: «Αυτό το πράγμα το έχουμε ξαναζήσει πριν από λίγα χρόνια. Ξαναμπήκε η μεγάλη φωτιά και έφτασε στη Μάντρα το βράδυ. Εκεί ακριβώς ήταν η φωτιά. Ήρθε η πρόεδρος του χωριού και μας είπε σε περίπτωση που χρειαστεί, να φύγουμε. Έχω ετοιμαστεί, έχω την τσαντούλα μου, όλα έτοιμα! Το σκυλί μου έτοιμο, να το πάρω να φύγουμε».

Πυρομετεωρολόγος: «Το σημείο έναρξης της φωτιάς είναι ανάμεσα στα καμένα του 2021 και του 2023»

Ο πυρομετεωρολόγος, Θεόδωρος Γιάνναρος, τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι η φωτιά στην Οινόη εκδηλώθηκε ανάμεσα από τις καμένες εκτάσεις από τις πυρκαγιές του 2021 και του 2023.

«Εκτιμούμε ότι το σημείο έναρξης είναι ανάμεσα στα καμένα του 2021 και του 2023. Επομένως υπάρχει υλικό για να κάψει φωτιά» είπε αρχικά ο κ. Γιάνναρος, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες κοντά στη φωτιά είναι τέτοιες που ευνοούν την έντονη καύση της βλάστησης, γιαυτό και προκαλείται αυτός ο λευκός σχεδόν καφέ καπνός στον ουρανό»

«Αναμένουμε όταν η φωτιά φτάσει στα καμένα να μειωθεί η έντασή της», τόνισε επίσης ο πυρομετεωρολόγος.

Δήμαρχος Μάνδρας: «Η φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο»

Την εικόνα από το πύρινο μέτωπο στην Οινόη περιέγραψε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι η φωτιά ξέσπασε σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, δίπλα στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών.

Όπως ανέφερε, η φωτιά ξεκίνησε πολύ κοντά σε κατοικίες, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από τα πρώτα σπίτια, ωστόσο η κατεύθυνση των ισχυρών ανέμων την οδήγησε προς ορεινή και δασώδη έκταση, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Μάλιστα μίλησε και για τα πιθανά αίτια της φωτιάς, κάνοντας λόγο για μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες από διερχόμενο όχημα πετάχτηκε κάποιο αντικείμενο λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά. Όπως είπε, υπάρχουν ήδη σχετικές καταγγελίες και το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία εξετάζει καταθέσεις και υλικό από κάμερες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένες μαρτυρίες μπορούν να επιβεβαιωθούν.

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που το 2026 να πετάει τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο από το αυτοκίνητο», σχολίασε χαρακτηριστικά