Γιάννη Αλαφούζο, πώς το κατάφερες όλο αυτό σε δύο χρόνια;

Συνέβη κι αυτό λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα (ίσως και η πρώτη ομάδα παγκοσμίως!) που έφαγε σε 50 μέρες επτά γκολ από τον ίδιο παίκτη! Σε ποιον να το πεις και ποιος να το πιστέψει; Μόλις ένα μήνα μετά από την κωμικοτραγική εμφάνιση στην Τούμπα όπου ελέω Κότσαρη απέφυγε την τεσσάρα, την έφαγε την τεσσάρα από τον σεληνιασμένο Λούκα Γιόβιτς που ό,τι ακουμπούσε γινόταν χρυσός! Χειρότερος παίκτης τότε ο Γεντβάι; Χειρότερος παίκτης πάλι χθες στην OPAP Arena ο Γεντβάι: εξωπραγματικό, ανήκουστο, απίστευτο!

