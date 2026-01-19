Μενού

Γιάννη Αλαφούζο, πώς το κατάφερες όλο αυτό σε δύο χρόνια;

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τον Γιάννη Αλαφούζο που κατάφερε να κάνει τον Παναθηναϊκό «τέταρτη ομάδα» στην χώρα και αυτό είναι απόλυτα δικό του... επίτευγμα.

Γιάννης Αλαφούζος | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Συνέβη κι αυτό λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα (ίσως και η πρώτη ομάδα παγκοσμίως!) που έφαγε σε 50 μέρες επτά γκολ από τον ίδιο παίκτη! Σε ποιον να το πεις και ποιος να το πιστέψει; Μόλις ένα μήνα μετά από την κωμικοτραγική εμφάνιση στην Τούμπα όπου ελέω Κότσαρη απέφυγε την τεσσάρα, την έφαγε την τεσσάρα από τον σεληνιασμένο Λούκα Γιόβιτς που ό,τι ακουμπούσε γινόταν χρυσός! Χειρότερος παίκτης τότε ο Γεντβάι; Χειρότερος παίκτης πάλι χθες στην OPAP Arena ο Γεντβάι: εξωπραγματικό, ανήκουστο, απίστευτο!

