Γιαννιώτης: Σκόραρε με βολέ από το τέρμα του στο γκολ της χρονιάς στην Τουρκία

Τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο, όμως αυτό που έκανε ο Ανδρέας Γιαννιώτης σπανίζει! Σε ένα γκολ που έθεσε υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas, ο Έλληνας γκολκίπερ σημείωσε το 2-0 για την Κασίμπασα κόντρα στην Καϊσέρισπορ σκοράροντας από το... τέρμα του!
Στο 66΄συγκεκριμένα ο πρώην τερματοφύλακας των Ολυμπιακού και Ατρομήτου έκανε το μακρινό βολέ λίγο έξω από την περιοχή του και τα υπόλοιπα γράφτηκαν στην ιστορία.
