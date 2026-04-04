Γιαννιώτης: Σκόραρε με βολέ από το τέρμα του στο γκολ της χρονιάς στην Τουρκία

Το γκολ της χρονιάς σημείωσε στην Τουρκία ο Έλληνας γκολκίπερ, Ανδρέας Γιαννιώτης, ο οποίος σκόραρε για την Κασίμπασα με βολέ από το τέρμα του.

Η φάση του Γιαννιώτη στο ματς
Τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο, όμως αυτό που έκανε ο Ανδρέας Γιαννιώτης σπανίζει! Σε ένα γκολ που έθεσε υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas, ο Έλληνας γκολκίπερ σημείωσε το 2-0 για την Κασίμπασα κόντρα στην Καϊσέρισπορ σκοράροντας από το... τέρμα του!

Στο 66΄συγκεκριμένα ο πρώην τερματοφύλακας των Ολυμπιακού και Ατρομήτου έκανε το μακρινό βολέ λίγο έξω από την περιοχή του και τα υπόλοιπα γράφτηκαν στην ιστορία.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ