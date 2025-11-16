Γιάννης Αλαφούζος: «Δεν ανατινάζουμε φούρνους, ούτε δέρνουμε διαιτητές»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος και όταν το θέμα της συνέντευξης αφορούσε την διαιτησία και το παρασκήνιο στο ποδόσφαιρο!

«Η κατάσταση σήμερα στην διαιτησία, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ» τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός .

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, πρόσθεσε: «Κάνουμε κι άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε. Αλλά δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν δέρνουμε διαιτητές, ούτε σπάμε αυτοκίνητα. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.

Πχ τώρα κυνηγάνε την Κηφισιά γιατί μας πούλησε τους Τεττέη και Παντελίδη. Κάτι άλλο που κάναμε. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε τα λεφτά του στοιχήματος. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και μάλιστα υπήρξε επιθυμία άλλων ομάδων να μοιράζονται τα χρήματα ανάλογα με την εμπορικότητα.

Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες από 2 εκατ. ευρώ και συμφώνησε και ο πρωθυπουργός. Τώρα αυτές έχουν έσοδα 5 εκατ. ευρώ και δεν είναι τόσο εξαρτημένες. Γιατί αλλιώς μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν ισχυρό να την βοηθάει ποικιλοτρόπως.

Ελπίζω να κινηθεί η κυβέρνηση για κάποιες μικρές ομάδες κι αυτό που γίνεται. Θα πάρουμε κι εμείς νομικές πρωτοβουλίες για να κυνηγήσουμε τα στημένα παιχνίδια».