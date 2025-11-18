Μενού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποχώρησε τραυματίας - «Συναγερμός» στους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στον αριστερό του προσαγωγό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. | AP Photo/Michael Conroy
Η αγωνία στο κατακόρυφο στους Μιλγουόκι Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό λίγο πριν από τέλος του ημιχρόνου στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Καβαλίερς και έκτοτε δεν επέστρεψε στο ματς.

 

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης προσπάθησε να φτάσει στο καλάθι των Καβαλίερς έχοντας μπροστά του τον Τζάρετ Άλεν αλλά αμέσως έπιασε τον προσαγωγό του.

Μπορεί να επέστρεψε χωλαίνοντας την άμυνα αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι.

