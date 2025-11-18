Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποχώρησε τραυματίας - «Συναγερμός» στους Μπακς

Η αγωνία στο κατακόρυφο στους Μιλγουόκι Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό λίγο πριν από τέλος του ημιχρόνου στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Καβαλίερς και έκτοτε δεν επέστρεψε στο ματς.

Giannis Antetokounmpo sentiu a virilha e teve que ir para os vestiários. pic.twitter.com/GGzmSHrZC0 — Matchup Brasil 🇧🇷🏀 (@MatchupBR) November 18, 2025

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης προσπάθησε να φτάσει στο καλάθι των Καβαλίερς έχοντας μπροστά του τον Τζάρετ Άλεν αλλά αμέσως έπιασε τον προσαγωγό του.

Μπορεί να επέστρεψε χωλαίνοντας την άμυνα αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι.

