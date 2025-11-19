Μενού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η διάγνωση του τραυματισμού και το διάστημα απουσίας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός για 1-2 εβδομάδες, καθώς η θλάση που υπέστη ήταν ελαφριάς μορφής.

Reader symbol
Newsroom
antetokounmpo
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. | AP Photo/Michael Conroy
  • Α-
  • Α+

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για 1 έως 2 εβδομάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ