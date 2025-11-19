Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η διάγνωση του τραυματισμού και το διάστημα απουσίας

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για 1 έως 2 εβδομάδες.

