Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς στο Instagram

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, την ώρα που όλοι «ψάχνονται» για το μέλλον του και το εάν θα παραμείνει στο Μιλγουόκι, προχώρησε σε μια κίνηση που προκαλεί ερωτηματικά.
Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του, κατέβασε όλες τις φωτογραφίες που έχει με τους Μπακς από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
