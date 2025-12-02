Μενού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς στο Instagram

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια... παράξενη κίνηση, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο | AP Photo
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, την ώρα που όλοι «ψάχνονται» για το μέλλον του και το εάν θα παραμείνει στο Μιλγουόκι, προχώρησε σε μια κίνηση που προκαλεί ερωτηματικά.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του, κατέβασε όλες τις φωτογραφίες που έχει με τους Μπακς από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

