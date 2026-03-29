Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε τους Μπακς να γνωρίζουν την ήττα με 127-95 από τους Σπερς και να μένουν εκτός postseason για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, με τον Έλληνα σταρ να κάνει μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.
Μετά από αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Γιάννης Αντετοκοκούνμπο έκανε μία δημοσίευση στα social media, γράφοντας με νόημα πως: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους».
