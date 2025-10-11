Μενού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι New York Times αναλύουν την υπόθεση Greek Freak - Νικς

Άρθρο των NY Times εξηγεί πως οι Νικς έπρεπε να κάνουν την ανταλλαγή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τον Ιούνιο.

Reader symbol
Newsroom
antetokounmpo
Γιάννης Αντετοκούνμπο | AP Photo
  • Α-
  • Α+

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπαιξε αρκετά μέσα το καλοκαίρι, με τοθς Νικς να είναι από τις βασικές ομάδες υποψήφιες για να τον κάνουν δικό τους.

Για πολλούς, οι Νικς παραμένουν ιδανικός προορισμός για τον Γιάννη, όμως, όπως εξηγούν οι New York Times, η ομάδα της Νέας Υόρκης έπρεπε να κάνει την ανταλλαγή τον Ιούνιο, καθώς τώρα δεν θα μπορεί να μπει σε αυτή την διαδικασία για αρκετούς μήνες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ