Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι New York Times αναλύουν την υπόθεση Greek Freak - Νικς

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπαιξε αρκετά μέσα το καλοκαίρι, με τοθς Νικς να είναι από τις βασικές ομάδες υποψήφιες για να τον κάνουν δικό τους.
Για πολλούς, οι Νικς παραμένουν ιδανικός προορισμός για τον Γιάννη, όμως, όπως εξηγούν οι New York Times, η ομάδα της Νέας Υόρκης έπρεπε να κάνει την ανταλλαγή τον Ιούνιο, καθώς τώρα δεν θα μπορεί να μπει σε αυτή την διαδικασία για αρκετούς μήνες.
