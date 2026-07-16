Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στις εξέδρες για το Αγγλία - Αργεντινή και η συνάντηση κορυφής με τον Μικ Τζάγκερ

Στο ματς Αγγλία - Αργεντινή έδωσε το «παρών» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τη σύζυγό του Μαράια Ριντλσπρίγκερ και τράβηξε αμέσως τα βλέμματα στο Μουντιάλ.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα της ΕΡΤ, η κάμερα τον «ξεχώρισε», ενώ και ο ίδιος γνωστοποίησε την παρουσία του, στα κοινωνικά δίκτυα. Στην ανάρτησή του μάλιστα, έγραψε στη λεζάντα: «Μπαμπά, μόλις πήγα σε ματς του Παγκόσμιου Κυπελλου».

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε, δεν μπορεί κανείς να μην εστιάσει στο ντοκουμέντο που απεικονίζεται με τον Μικ Τζάγκερ και το small talκ τους.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο θρυλικός τραγουδιστής, παρακολούθησε αρκετούς αγώνες του Μουντιάλ που συμμετείχε η χώρα του. Μάλιστα, στο Αγγλία - Νορβηγία έγινε viral καθώς τράβηξε την προσοχή για το ανήσυχο βλέμμα του στις εξέδρες, όταν η ομάδα του, όταν η Νορβηγία κατάφερε να αποκρούσει πάσα της Αγγλίας.