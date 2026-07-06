Μετά από 13 χρόνια στην ομάδα των Μπακς, ο αστέρας του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τα «ελάφια» και να δοκιμάσει την τύχη του για ένα δεύτερο πρωτάθλημα στους Μαϊάμι Χιτ.

Μερικές εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του μέγκα-trade, ο Έλληνας σούπερ σταρ εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του για την πόλη του Μιλγουόκι και για την ομάδα του Ουισκόνσιν.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο από τα highlights του στα «ελάφια», από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, ενώ στην λεζάντα έβαλε απλώς ένα emoji καρδιά.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης εκφράζει την αγάπη του για μια ομάδα «που τον έκανε τον άνθρωπο που είναι σήμερα», και που χώρεσε όλα τα μέλη της οικογένειάς του. «Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, πρόσθεσε.

Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Η πόλη του Μιλγουόκι και η Πολιτεία του Γουισκόνσιν θέλω να θυμούνται αυτό από εμένα. Μην ανησυχείτε για το μπάσκετ. Μην ανησυχείτε για το πρωτάθλημα. Μην ανησυχείτε για τις νίκες, μην ανησυχείτε για τις ήττες. Προσπαθώ να είμαι σαν εκείνους.

Πιστεύω πως η πόλη του Μιλγουόκι είναι "blue collar" (σ.σ. εργάτες). Είναι μία πόλη ανθρώπων που δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε ημέρα. Δίνουν όλα τα χρήματα που με κόπο έβγαλαν για να έρθουν και να δουν τα παιχνίδια των Μπακς. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι. Να έρθουν και να είναι ένα κομμάτι μας.

Ελπίζω πως κατάφερα να τους εκπροσωπήσω, όσο καλύτερα μπορούσα. Ήμουν σαν εκείνους. Ήμουν παρών στη δουλειά, είχα την πρόθεση να κάνω όλη τη δύσκολη δουλειά, ακριβώς όπως εκείνοι. Εύχομαι πως φέρνοντας το τρόπαιο στην πόλη σήμαινε κάτι για εκείνους, γιατί για εμένα σήμαινε πάρα πολλά.

Θέλω να το ακούσετε από το στόμα μου.Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου. Εδώ απέκτησα τα παιδιά μου. Η μαμά μου είναι εδώ. Ο πατέρας μου είναι εδώ. Τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ.

Με έκανε τον άνδρα που είμαι σήμερα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ποτέ. Δεν έχει σημασία που είμαι, το Μιλγουόκι θα είναι πάντα η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου».